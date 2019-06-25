Para vermeyen babasını darp etti
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre alkol parası vermeyen babasını döverek hastanelik etti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre alkol parası vermeyen babasını döverek hastanelik etti.
Olay, Çilhane Mahallesi Siper Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Adil N., topladığı hurdaları deposuna getirdi. Deponun önünde babasını bekleyen oğlu iddiaya göre babasından, alkol almak için para istedi. İstediği parayı alamayan şahıs, babasını sokak ortasında dövmeye başladı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi üzere olay yerinden kaçtı. Oğlu tarafından darp edilen Adil N., olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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