Para vermeyen kadına levyeyle saldırdı - Son Dakika

Para vermeyen kadına levyeyle saldırdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ev kadını Sibel Taş (39), evine giren ve kendisinden para isteyen Fatih K.'nin levyeli saldırısına uğradı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ev kadını Sibel Taş (39), evine giren ve kendisinden para isteyen Fatih K.'nin levyeli saldırısına uğradı. Vücudunun değişik yerlerinden ve başından yaralanan Taş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adliye çıkarılan Fatih K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olay anı ise, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gümbet Mahallesi'nde 9 Temmuz'da meydana gelen olayda, müstakil evinde yalnız yaşayan Sibel Taş, kapı zilinin çalması üzerine dışarıya çıktı. Taş'ın kapıyı açması üzerine tanımadığı Fatih K., eve girdi. Evin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, ikili arasında bir süre konuşma yaşandı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Fatih K., sırtına sakladığı levyeyi çıkararak Sibel Taş'a saldırdı. Taş, vücudunun çeşitli yerlerinden ve başından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, başına atılan 15 dikişin ardından taburcu edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirli ekiplerince Fatih K., aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Fatih K.adli kontrol şartı uygulamasıyla serbest bırakıldı.

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'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'

Yaşadığı şoku üzerinden atlatamadığı görülen Taş, "Arkadaşlarımla yemeğe gidecektik. Zili çalan kişinin arkadaşlarım olduğunu sandım. Kapıyı açtığım kişi benden para istedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Silah veya bıçak çıkaracağını zannettim. Kendimi can havli ile dışarı atmaya çalışırken, arkamdan demir ile kafama vurmaya başladı. Kolumda ve omzumda morluklar oluştu. Başıma çok sayıda dikiş atıldı. Şikayetçi olduğum şahıs yakalandı. Savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu kişi aramızda elini kolunu sallayarak geziyor. Benim başıma gelenler başka kadınların başına gelmesin" dedi.


Gümbet Mahallesi, Bodrum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Para vermeyen kadına levyeyle saldırdı - Son Dakika
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