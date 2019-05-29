Para Yelken Avrupa Şampiyonası
9 dakika önce
Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:24 Kaynak: AA
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gmunden kentindeki organizasyona, kadınlar, erkekler ve genç erkeklerde 4 milli sporcu katılacak.
Organizasyon, 1 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Avusturya'ya bugün giden kafilede yer alan milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Miray Ulaş
Erkekler: Hasan Hüseyin Akbulut, Refik Aktuğ
Genç erkekler: Halil İbrahim Köseler
Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi
River Plate'ten Muslera için çılgın teklif!
Diagne, kutlamalara gelmemesi ile ilgili açıklama yaptı
A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı