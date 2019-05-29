Para Yelken Avrupa Şampiyonası

Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gmunden kentindeki organizasyona, kadınlar, erkekler ve genç erkeklerde 4 milli sporcu katılacak.

Organizasyon, 1 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Avusturya'ya bugün giden kafilede yer alan milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Miray Ulaş

Erkekler: Hasan Hüseyin Akbulut, Refik Aktuğ

Genç erkekler: Halil İbrahim Köseler

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

River Plate'ten Muslera için çılgın teklif!

Diagne, kutlamalara gelmemesi ile ilgili açıklama yaptı

A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı