Para yeniden gelişen piyasalara yöneliyor!
1 saat önce
2017'yi parti havasında geçiren, 2018'de ise % 34 gerileyen gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasaları bu yıl yeniden paranın adresi olmaya aday. Yılbaşından bu yana % 8 prim yapan borsalardaki yükselişin, Fed'in yırtıcı bir şahinden sakin bir güvercine dönüşmesiyle devam etmesi bekleniyor.
2017'yi parti havasında geçiren, 2018'de ise % 34 gerileyen gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasaları bu yıl yeniden paranın adresi olmaya aday. Yılbaşından bu yana % 8 prim
yapan borsalardaki yükselişin, Fed
'in yırtıcı bir şahinden sakin bir güvercine dönüşmesiyle devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05
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