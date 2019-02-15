Son Dakika Haberleri: Para yeniden gelişen piyasalara yöneliyor!

Para yeniden gelişen piyasalara yöneliyor!

1 saat önce

2017'yi parti havasında geçiren, 2018'de ise % 34 gerileyen gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasaları bu yıl yeniden paranın adresi olmaya aday. Yılbaşından bu yana % 8 prim yapan borsalardaki yükselişin, Fed'in yırtıcı bir şahinden sakin bir güvercine dönüşmesiyle devam etmesi bekleniyor.

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2017'yi parti havasında geçiren, 2018'de ise % 34 gerileyen gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasaları bu yıl yeniden paranın adresi olmaya aday. Yılbaşından bu yana % 8 prim yapan borsalardaki yükselişin, Fed'in yırtıcı bir şahinden sakin bir güvercine dönüşmesiyle devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 

Fed, prim, Ekonomi
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