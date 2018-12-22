Son Dakika Haberleri: Para Yerine Kağıt Dolu Zarfı Kuyumcuya Verip, Bileziği Alarak Kaçtı

Para Yerine Kağıt Dolu Zarfı Kuyumcuya Verip, Bileziği Alarak Kaçtı

4 saat önce

KAYSERİ'de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin liral değerindeki bileziği alıp kaçan Hakan B. (25), esnaf tarafından yakalandı.

Para Yerine Kağıt Dolu Zarfı Kuyumcuya Verip, Bileziği Alarak Kaçtı, System.String[]
KAYSERİ'de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin liral değerindeki bileziği alıp kaçan Hakan B. (25), esnaf tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi Gazioğlu Çarşısı'nda meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanına giren Hakan B., 40 bin lira değerinde, 20 gram ağırlığındaki bileziği alıp, içerisine kağıt koyup, para görüntüsü verdiği zarfı kuyumcunun tezgahına bırakarak kaçtı. İş yeri sahibi Duran Cengiz, zarfta para yerine kağıt olduğunu görünce Hakan B.'nin peşine düştü. Bu sırada dükkan kepenklerini indirmeye hazırlanan esnaf, şüpheliyi yakaladı. Çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. 

Bu sırada Hakan B.'ye saldırmak isteyen esnafı, polis engelledi. Hakan B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:22 Kaynak: DHA

Polis, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
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