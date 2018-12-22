Para Yerine Kağıt Dolu Zarfı Kuyumcuya Verip, Bileziği Alarak Kaçtı
4 saat önce
KAYSERİ'de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin liral değerindeki bileziği alıp kaçan Hakan B. (25), esnaf tarafından yakalandı.
KAYSERİ'de girdiği kuyumcuda, içinde para olduğu görüntüsü verdiği zarfı verip, 40 bin liral değerindeki bileziği alıp kaçan Hakan B. (25), esnaf tarafından yakalandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Melikgazi
ilçesi Millet Caddesi Gazioğlu Çarşısı'nda meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanına giren Hakan B., 40 bin lira değerinde, 20 gram ağırlığındaki bileziği alıp, içerisine kağıt koyup, para görüntüsü verdiği zarfı kuyumcunun tezgahına bırakarak kaçtı. İş yeri sahibi Duran Cengiz, zarfta para yerine kağıt olduğunu görünce Hakan B.'nin peşine düştü. Bu sırada dükkan kepenklerini indirmeye hazırlanan esnaf, şüpheliyi yakaladı. Çağırılan polis ekiplerine teslim edildi.
Bu sırada Hakan B.'ye saldırmak isteyen esnafı, polis engelledi. Hakan B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:22 Kaynak: DHA
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