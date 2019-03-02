Para Yutan Ayaz, Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde madeni para yutarak solunum yolu tıkanan Erhan Ayaz Oruç (2), jandarma tarafından Sikorsky tipi askeri helikopterle Malatya'ya götürülerek tedaviye alındı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde madeni para yutarak solunum yolu tıkanan Erhan Ayaz Oruç (2), jandarma tarafından Sikorsky tipi askeri helikopterle Malatya'ya götürülerek tedaviye alındı.



Oruç ailesinin çocukları Erhan Ayaz, madeni para yutmasıyla fenalaştı. Yakınları tarafından Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz'a burada ilk müdahale gerçekleştirildikten sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da tedavi yetersiz kalınca küçük hastanın Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Küçük çocuğun gerekli sürede Malatya'ya sevk edilemeyecek olması nedeniyle çözüm arayışına girildi. Erhan Ayaz'ın tedavisi için Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle Sikorsky tipi askeri helikopter hazırlandı. Gece saatlerinde Tunceli'den helikopterle alınan Ayaz, Malatya'ya götürülüp Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesiyle solunum yolunu tıkayan para çıkarıldı. Ayaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.



- Tunceli

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