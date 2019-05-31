Son Dakika Haberleri: Para Yüzme Dünya Serisi'ne 4 madalya
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Para Yüzme Dünya Serisi'ne 4 madalya

37 dakika önce

Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağı ilk gününde Milli Takımımız, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Para Yüzme Dünya Serisi'ne 4 madalya, System.String[]
Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağı ilk gününde Milli Takımımız, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen ve 31 ülkeden 260'tan fazla sporcunun mücadele ettiği Dünya Serisi'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı.

S5 kategorisi gençler 50 m sırtüstünde birlikte yarışan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 00.46.82'lik derecesiyle altın madalya kazanırken Sevilay Öztürk, 00.52.22'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.Bu sonucun ardından Türkiye, kürsüde ilk iki sırada yer aldı. Yine aynı stilde büyükler kategorisinde mücadele eden Sümeyye Boyacı, 00.46.82'lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

Dördüncü madalya ise S5 kategorisi erkekler 50 m sırtüstünde sahne alan Beytullah Eroğlu'ndan geldi. Milli sporcu, 00.39.59'luk derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyaya ulaştı.

Dünya serisi, 2 Haziran Pazar günü sona erecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:24 Kaynak: İHA
Sümeyye Boyacı, Spor
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