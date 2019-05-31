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Para yüzücülerden 4 madalyalı başlangıç

32 dakika önce

Türk sporcular, İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağının ilk gününde 4 madalya elde etti.

Para yüzücülerden 4 madalyalı başlangıç, System.String[]
Türk sporcular, İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağının ilk gününde 4 madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lignano Sabbiadoro'da yapılan organizasyonda 31 ülkeden 260'tan fazla sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonun ilk gününde S5 kategorisi gençler 50 metre sırtüstünde Sümeyye Boyacı, altın madalya kazandı. Aynı kategorideki Sevilay Öztürk ise derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Sümeyye Boyacı ayrıca S5 büyükler 50 metre sırtüstünde ise bronz madalyaya uzandı.
S5 kategorisi erkekler 50 metre sırtüstünde yüzen Beytullah Eroğlu ise yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyaya ulaştı.
Dünya Serisi'nin 6. ayağı 2 Haziran Pazar günü sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:28 Kaynak: AA
İtalya, Spor
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