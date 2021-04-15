Para yüzünden arkadaşını öldüren zanlı, maktulün yüzüne sonra havlu kapatıp temizlik yaptı - Son Dakika

Para yüzünden arkadaşını öldüren zanlı, maktulün yüzüne sonra havlu kapatıp temizlik yaptı

15.04.2021 10:29

Adana'da evinde öldürülmüş halde bulunan şahıs için soruşturma yürütülen ekipler, şahsın birlikte at sattığı arkadaşı tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Zanlı, at masrafı yüzünden tartıştıkları sırada bıçakla cinayeti işlediğini ve ortalığı temizlerken 'kendisine bakıyormuş gibi hissettiği için' maktulün suratını havluyla kapattığını itiraf etti.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi 46189 Sokak'taki 4 katlı evde 9 Nisan günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşinden boşanan ve tek yaşayan Ertan Ürün'den (55) Mersin'de yaşayan ağabeyi Ata Ürün, 4 gündür haber alamadı. Bu nedenle Ürün, kardeşinin komşusu Mecit Koncuk'u arayarak, "Kardeşimden haber alamıyorum. Evine gidip bakabilir misin" dedi.

YERDE YATARKEN BULDULAR

Koncuk, eve gidip zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Koncuk, Ürün'ün başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis de kapıyı açtıramayınca itfaiye ekipleri gelip kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Ürün'ün yerde hareketsiz yattığını gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ürün'ün vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti. Ayrıca Ürün'ün birkaç gün önce bıçaklandığı belirlendi. Ürün'ün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise evde inceleme başlattı. Polis, öncelikle evden bir şey çalınıp çalınmadığına bakıp, cinayeti kim ya da kimlerin işlediğini çözmek için kapsamlı çalışma başlattı.

EVİNDE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını bulmak için evin etrafındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntülerini alarak saniye saniye izlemeye başladı. Yapılan izlemede eve zanlının bir araçla gelip bir süre sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi. Maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Ercan G., Yurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

TARTIŞTIKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G.'nin daha önce birlikte yarış atı satın aldıkları, atın yem ihtiyacının tamamını karşılayan Ürün'ün 2 Nisan'da evine gelen arkadaşı ile masrafın yarısını karşılamadığı gerekçesiyle tartıştığı ve çıkan kavga sırasında Ercan G.'nin mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğü iddia edildi.

"BANA BAKIYOR GİBİYDİ, O NEDENLE YÜZÜNÜ KAPATTIM"

Öte yandan, zanlının öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı öne sürüldü. Zanlının ifadesinde önce cinayeti işlemediğini öne sürdüğü daha sonrada kabul edip pişman olduğunu öldürmek istemediğini, ancak kendisine küfür edince öldürdüğünü, yüzünü de temizlik yaparken kendisine bakıyor gibi olduğu için kapattığını söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Para yüzünden arkadaşını öldüren zanlı, maktulün yüzüne sonra havlu kapatıp temizlik yaptı

Seyhan, Mersin, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Para yüzünden arkadaşını öldüren zanlı, maktulün yüzüne sonra havlu kapatıp temizlik yaptı - Son Dakika


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