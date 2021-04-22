SPOR Paradans sporcuları Türkiye Şampiyonası'na hazır

Paradans sporcuları Türkiye Şampiyonası'na hazır

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYA'da yaşayan Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü'nün 4 sporcusu, 24 Nisan'da Antalya'da gerçekleşecek Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası için dans çalışmalarında sona yaklaştı. Şampiyona için gün sayan paradans sporcuları, pes etmeyeceklerini belirterek son nefeslerine kadar dans edeceklerini söyledi.

Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası, 24 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda organize edilecek şampiyonada sporcular 20 farklı kategoride yarışacak. Antalya'da yaşayan Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü sporcuları Şima Elif Umdu, bedensel engelliler Abdülkadir Ünal, Nezihe Ünal ve Ebru Akköz, Türkiye Şampiyonası'na sayılı günler kala Antalya Spor Salonu'nda dans çalışmalarını hızlandırdı. Çeşitli müzik ve koreografilerde çalışan sporcular şampiyona için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

PANDEMİ KURALLARINA DİKKATE ALDILAR

Milli Takım Antrenörü Şima Elif Umdu, Türkiye Şampiyonası'na çok az bir süre kaldığını belirterek çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Farkı şehirdeki sporcuların Antalya'da bir araya geleceğini aktaran Umdu, 'Bizde Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü sporcusu olarak yarışacağız. Neredeyse her kategorilerden yarışacak sporcularımız var. Partnerimle hazırlandığım, daha önceden de katıldığımız Freestyle ve Freestyle Latin kategorisine katılacağız. Mümkün olduğunca hep beraber gelip çalışmaya başladık. Pandemi sürecinde gerçekten zor zaman geçirdik. Çok temaslı bir spor bu, mümkün olduğunca pandemi kurallarına da dikkat etmeye çalıştık. Umarım daha fazla şanssızlıklar bizi beklemez. Yarışma için çok heyecanlıyız. Eminim diğer şehirlerden katılacak sporcularda heyecanlıdır. Umarım her şey dilediğimiz gibi geçer" dedi.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ ÜNAL: SON NEFESİMİZE KADAR DANS

2018 Tekerlekli Sandalye Dans Dünya Kupası'nda serbest stilde üçüncü ve 2018 Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda serbest stil kategorisinde birinci olan bedensel engelli milli sporcu Abdulkadir Ünal (46), 'Hem Latin hem de Freestyle branşında yarışacağım. Hem yurtiçi hem de yurtdışı yarışmaları için çalışıyoruz. Heyecanlıyız. Çalışmalarımız çok yorucu geçiyor. Çünkü önümüzde Türkiye Şampiyonası'ndan sonra İtalya'da Dünya Kupası var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Beşiktaş spor kulübünü temsilen 4 sporcuyuz. Antrenmanlar son hızıyla devam ediyor. Son nefesimize kadar dans edeceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ÜNAL: GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ

2019 Tekerlekli Sandalye Türkiye Şampiyonası'nda duo kateorisinde birinci olan bedensel engelli milli sporcu Nezihe Ünal (32), 'Dört yıldır aktif olarak dans sporunun içinde yer almaktayım. 2019'da eşimle birlikte Türkiye şampiyonu olduk. 24 Nisan'da gerçekleşecek olan müsabakamız için heyecanlıyız ve umutluyuz. İnşallah güzel başarılar elde edeceğiz" dedi.

Bedensel engelli Ebru Akköz (35) ise ilk defa yarışmaya katılacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, 'Pandemi girdiğinden beri antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Zaman kısaldı artık. Zaman kısaldıkça daha da heyecanımız artıyor. Özellikle benim ilk yarışmam olduğu için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü pes etmiyoruz, pes etmeyeceğiz de" diye konuştu.