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Paragraf çözme stratejileri öğretmenlere anlatıldı

14 dakika önce

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Kayseri'de görev yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik 'Paragraf çözme stratejileri' konulu seminer düzenlendi.

Paragraf çözme stratejileri öğretmenlere anlatıldı, System.String[]
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Kayseri'de görev yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik 'Paragraf çözme stratejileri' konulu seminer düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere, Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Özkan, Araştırmacı-Yazar Hamza Kaya ve Türkçe öğretmenleri katıldı. Program hakkında bilgiler veren Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Özkan, "Öğretmenlerimiz seminer haftasındalar. Seminer haftasından dolayı öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi olarak öğretmenlerimize etkinlik düzenliyoruz. Bugünde paragraf çözme stratejileri ile programımız var. Bu programda yeni sistemdeki soruların tarzlarını öğretmenlerimize aktarmak istiyoruz. Katılımda baya yoğun oldu. İlimizdeki Türkçe öğretmenlerimizin neredeyse tamamı burada. İlgilerinden dolayı öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seminerde, Araştırmacı-Yazar Hamza Kaya, öğretmenlere paragraf çözme stratejileri hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
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