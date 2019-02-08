Paraguay'da 2 Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.



Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Sözcüsü Francisco Ayala, başkent Asuncion'un 400 kilometre kuzeyinde bir kasabadaki çiftliğe düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin 200 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.



Ayala, 2 bin paket halinde bulunan kokainin ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.



Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

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