- Paraguay'da askeri uçak düştü: 7 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar

- Paraguay'da askeri uçak düştü: 7 ölü, 1 yaralı

ASUNCİON - Paraguay'da Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Paraguay Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Nu Guasu Hava Üssü'ne inişe geçen Cessna 402 tipi askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerindekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen uçağın alev aldığı görüldü.

Paraguay Gönüllü İtfaiyeciler Dairesi Sözcüsü Ruben Valdez, kazadan sağ olarak kurtularak bölgedeki bir hastaneye nakledilen yaralının 19 yaşındaki öğrenci Jose Daniel Zavan olduğunu belirtti.

Yerel basın ise askeri uçağın başkent Asuncion'un kuzeyinde bulunan Nu Guasu Hava Üssü'ne acil iniş yapmak isterken Fuerte Olimpo kasabasında bulunan bir otoparka düştüğünü iddia etti. Uçağın üzerine düştüğü araçların boş olmasının faciayı önlediği ifade edildi.

Askeri yetkililer, Cessna 402 tipi uçağın askeri ulaşım için kullanıldığını, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.