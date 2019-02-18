Paraguay'da Berizzo Dönemi
1 saat önce
Paraguay Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Eduardo Berizzo getirildi.
Paraguay
Milli Futbol
Takımı'nın teknik direktörlüğüne Eduardo
Berizzo getirildi.
Paraguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Juan Carlos
Osorio'nun istifasıyla boşalan milli takımın teknik direktörlük görevini, Arjantinli Eduardo Berizzo üstlenecek.
49 yaşındaki Berizzo, Marcelo Bielsa
'nın Şili
Milli Takımı'nda yardımcılığını yaparak başladığı teknik adamlık kariyerinde Estudiantes
, O'Higgins, Celta Vigo
, Sevilla
ve Athletic Bilbao
takımlarını çalıştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:32 Kaynak: AA
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