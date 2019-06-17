Paraguay'da cezaevinde çete hesaplaşması: 10 ölü, 10 yaralı

Latin Amerika ülkesi Paraguay'da bir cezaevinde çıkan arbedede 10 mahkümun hayatını kaybettiği, 10 mahkümun da yaralandığı açıklandı.

İçişleri Bakan Juan Villamayor Pazar günü yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile bağlantılı iki suç örgütünün "karşı karşıya geldiğini" söyledi.

Olayın, başkent Asuncion'un 400 kilometre kuzeydoğusunda yer alan San Pedro de Ycuamandiyu hapishanesinde meydana geldiği açıklandı.

Villamayor, "Hayatını kaybedenlerin hepsi uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı" dedi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu örgütlerden biri Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti kökenli, diğeri ise her iki ülkeden uyuşturucu kaçakçısını içeriyor.

Arbedenin, daha az gardiyanın olduğu yerel saatle öğle sıralarında başladığı ve yaklaşık 3 saat sürdüğü kaydediliyor.

Villamayor, ölenlerden beşinin başının kesildiğini, üçünün de yakıldığını söyledi.

Brezilya'da geçen ay dört farklı hapishanede 40 mahküm hayatını kaybetmişti.

Cezaevi yetkilileri, bu kişilerin hepsinin aynı uyuşturucu çetesine üye olduğunu ve çete içi hesaplaşma nedeniyle öldüklerini belirtmişti.