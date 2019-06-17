Son Dakika Haberleri: Paraguay'da cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Paraguay'da cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü

1 saat önce

Paraguay'ın San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bir cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 10 mahküm hayatını kaybetti.

Paraguay'da cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü, System.String[]
Paraguay'ın San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bir cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 10 mahküm hayatını kaybetti.

Paraguay İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bölgesinde bulunan cezaevinde rakip çeteler arasında çıkan çatışmada, 6'sı kafası kesilerek, 3'ü yakılarak 1'i de bıçaklanarak olmak üzere 10 mahkum öldürüldü. Ayrıca yaralı birkaç mahkümun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel basın çıkan çatışma sonrasında bazı mahkumların San Pedro hastanesine kaldırıldığını iddia etti, rakam verilmedi.

Çatışmanın kendilerine Birinci Komando Kapitali diyen uyuşturucu çetesi ile rakibi Rotela çetesine üye mahkumlar arasında çıktığı, birkaç saat süren çatışmanın askerlerin devreye girmesiyle ancak bastırılabildiği bildirildi. - ASUNCİON
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:41 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Pedro Rodriguez Ledesma, Paraguay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu! Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi Ayrıldığı nişanlısını öldüren kişi intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 11:00:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paraguay'da cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]