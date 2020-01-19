Paraguay'da cezaevinden 75 mahkum kaçtı - Son Dakika
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Paraguay'da cezaevinden 75 mahkum kaçtı

6 saat önce

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın kuzeyinde bir cezaevinden 75 mahkumun kaçtığı bildirildi.

Paraguay'da cezaevinden 75 mahkum kaçtı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın kuzeyinde bir cezaevinden 75 mahkumun kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, Paraguay'ın Brezilya sınırı yakınında yer alan Pedro Juan Caballero kentindeki cezaevinden 75 mahkumun kaçtığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, yaptığı açıklamada, kaçanlardan çoğunun Brezilyalı uyuşturucu çetesi üyesi olduğunun tespit edildiğini, gardiyanlardan bazılarının da mahkumların kaçmasına yardım ettiğini belirtti.

Acevedo, bu olayın Brezilyalı çetelerin, silah ve uyuşturucu kaçakçılığında Paraguay'ı bir geçiş noktası olarak kullandığının delili olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Kaçak mahkumların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Güney Amerika, Brezilya, Paraguay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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