Paraguay'da koronavirüs vakası - Son Dakika
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Paraguay'da koronavirüs vakası

1 saat önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Paraguay'da koronavirüs vakası, System.String[]

BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Paraguay sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Merkez Laboratuvarı'nın Paraguay'daki ilk Kovid-19 vakasını doğruladığını bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Mazzoleni, ayrıntıları paylaşmak için düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tespit edilen 32 yaşındaki Paraguaylının 3 Mart'ta Ekvador'dan geldiğini, durumunun iyi olduğunu ve evinde karantinaya alındığını açıkladı.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu biliniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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