Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi - Son Dakika
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Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 5 kişiye bulaştığı Paraguay'da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında eğitime 15 gün ara verildi ve sosyal aktiviteler iptal edildi.

Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 5 kişiye bulaştığı Paraguay'da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında eğitime 15 gün ara verildi ve sosyal aktiviteler iptal edildi.

Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un görüldüğü bölgesel duruma karşın 15 gün boyunca özel ve devlet kurumlarında eğitime ara verilmesi, eğlence, sosyal, spor ve dini aktivitelerinin iptal edilmesi gibi önleyici tedbirler almaya karar verdik." bilgisini paylaştı.

GKRY'de 4 vaka

Rum basınındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 4 kişinin daha virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu kişilerden ikisinin de İngiltere'den gelen yolcu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gana'da virüs nedeniyle hükümet yetkilileri için yurt dışı seyahatler yasaklandı

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, virüse karşı önlem açısından tüm bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, bölge müdürleri ve tüm devlet kurumları başkanlarının yurt dışı seyahatlerini geçici olarak yasakladı.

Akufo-Addo, söz konusu kararın virüse karşı alınan önlemlerin bir parçası olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:32 Kaynak: AA
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