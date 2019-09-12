Son Dakika Haberleri: Paraguay'da mahkumun firarı istifa getirdi
Son Dakika Güncel Haber

Paraguay'da mahkumun firarı istifa getirdi

3 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, uyuşturucu kaçakçısı bir mahkumun firar etmesi üzerine Adalet Bakanı Julio Javier Rios istifa etti, Emniyet Genel Müdürü Walter Vasquez görevinden alındı.

Paraguay'da mahkumun firarı istifa getirdi, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, uyuşturucu kaçakçısı bir mahkumun firar etmesi üzerine Adalet Bakanı Julio Javier Rios istifa etti, Emniyet Genel Müdürü Walter Vasquez görevinden alındı.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Jorge Samudi'nin başka bir cezaevine nakli sırasında firar etmesinin ardından Adalet Bakanı Julio Javier Rios'un istifa ettiğini, Emniyet Genel Müdürü Walter Vasquez'in de görevinden alındığını duyurdu.

Benitez, ülkede organize suç örgütlerinin "parası, lojistiği ve silahları" varken devletin, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklardan yoksun olması nedeniyle savunmasız kaldığını da kaydetti.

Jorge Samudi'nin, başkent Asuncion'un kuzeyine 40 kilometre mesafedeki bir başka cezaevine nakli sırasında kaçtığı belirtildi. Samudi, 2018 yılında Capitan Bado kasabasındaki çiftliğinde tutuklanmıştı.

Abdülhamit Gül, Paraguay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü
KKTC'de Türk bayrağını çalan Rum için tutuklama emri çıkarıldı Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ'dan AK Partiye "suç uydurma" ithamı: İhraç tebligatı ayın beşinde geldi, suç tarihleri 7 ve 8'i. Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından eski Cumhuriyet Gazetesi yazarları tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paraguay'da mahkumun firarı istifa getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]