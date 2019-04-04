Son Dakika Haberleri: Paraguay'da Sel Felaketi: 20 Bin Kişi Etkilendi

Paraguay'da Sel Felaketi: 20 Bin Kişi Etkilendi

23 dakika önce

Paraguay'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden 20 bin ailenin etkilendiği, başkent Asuncion'da acil durum ilan edildiği belirtildi.

Paraguay'da Sel Felaketi: 20 Bin Kişi Etkilendi, System.String[]
Paraguay'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden 20 bin ailenin etkilendiği, başkent Asuncion'da acil durum ilan edildiği belirtildi.

Paraguay genelinde 2 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle ülkeyi ikiye bölen Paraguay Nehri'nin taştığı belirtildi. Başkent Asuncion'da sel nedeniyle 90 günlük acil durum ilan edildi. Bölgede yaşayanların sular altında kalan evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalıştığı, bazı bölgelerde su taşkınları nedeniyle botlarla yolculuk yapıldığı belirtildi. Yardım malzemelerini taşıyan tırların ise ulaşımda zorluk yaşadığı öğrenildi.

Paraguay Ulusal Acil Durum Bakanı Joaquin Roa, yağışların hafta boyunca devam edeceğini ifade etti. - ASUNCİON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:59 Kaynak: İHA

Paraguay, 3. Sayfa
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