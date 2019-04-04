Paraguay'da Sel Felaketi: 20 Bin Kişi Etkilendi
23 dakika önce
Paraguay'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden 20 bin ailenin etkilendiği, başkent Asuncion'da acil durum ilan edildiği belirtildi.
Paraguay
'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden 20 bin ailenin etkilendiği, başkent Asuncion'da acil durum ilan edildiği belirtildi.
Paraguay genelinde 2 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle ülkeyi ikiye bölen Paraguay Nehri'nin taştığı belirtildi. Başkent Asuncion'da sel nedeniyle 90 günlük acil durum ilan edildi. Bölgede yaşayanların sular altında kalan evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalıştığı, bazı bölgelerde su taşkınları nedeniyle botlarla yolculuk yapıldığı belirtildi. Yardım malzemelerini taşıyan tırların ise ulaşımda zorluk yaşadığı öğrenildi.
Paraguay Ulusal Acil Durum Bakanı Joaquin Roa, yağışların hafta boyunca devam edeceğini ifade etti. - ASUNCİON
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:59 Kaynak: İHA
Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü
Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi