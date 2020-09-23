Paraguay'da Türk dizilerine büyük rağbet: Çocuklarına Türkçe isim vermeye başladılar

Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'da Türk dizileri izlenme rekorları kırarken halk çocuklarına dizi kahramanlarının isimlerini de vermeye başladı. Paraguay'da nüfus ifaresi olarak görev yapan "Registro Del Estado Civil" isimli resmi kuruluş, Twitter hesabından vatandaşların çocuklarına Türk dizilerinden etkilenerek verdiği bazı isimleri paylaştı.

AA'da yer alan habere göre, "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Binbirgece" "Muhteşem Yüzyıl", "İffet" gibi bir çok Türk dizisinin rağbet gördüğü Paraguay'da, Şehrazad, Kerim, Kemal, Devran ve Mustafa gibi isimler Türk dizilerinden esinlenilerek çocuklara veriliyor.

Bütçe ve kalite anlamında dünyanın en iyi dizileri arasında olduğu yabancı kaynaklar tarafından da teyit edilen Türk dizilerinin hayranlıkla takip edildiği Latin Amerika ülkelerinde, bölge halkının çocuklarına dizi karakterlerinin isimlerini vermeye başlaması sosyal medyadaki paylaşımlara yansıdı.