Paraguay halkı Türk dizi karakterlerinin isimlerini çocuklarına veriyor - Son Dakika

Paraguay halkı Türk dizi karakterlerinin isimlerini çocuklarına veriyor

NEW Latin Amerika ülkelerinde Türk dizilerinin gördüğü rağbet, Paraguay'da halkın çocuklarına dizi kahramanlarının isimlerini vermesiyle de kendini gösterdi.

Paraguay halkı Türk dizi karakterlerinin isimlerini çocuklarına veriyor, System.String[]

NEW Latin Amerika ülkelerinde Türk dizilerinin gördüğü rağbet, Paraguay'da halkın çocuklarına dizi kahramanlarının isimlerini vermesiyle de kendini gösterdi.

Bütçe ve kalite anlamında dünyanın en iyi dizileri arasında olduğu yabancı kaynaklar tarafından da teyit edilen Türk dizilerinin hayranlıkla takip edildiği Latin Amerika ülkelerinde, bölge halkının çocuklarına dizi karakterlerinin isimlerini vermeye başlaması sosyal medyadaki paylaşımlara yansıdı.

"Fatmagül'ün Suçu Ne", "Binbir Gece", "Muhteşem Yüzyıl", "İffet" gibi birçok Türk dizisinin ilgiyle takip edildiği Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'da, nüfus idaresi olarak görev yapan "Registro Del Estado Civil" isimli resmi kuruluş, Twitter hesabından vatandaşların çocuklarına dizilerden esinlenerek verdiği bazı isimleri paylaştı.

Kurumun, "Buradaki bazı isimler Türk romanlarından ve dizilerinden esinlenilmiş." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Şehrazad, Kerim, Kemal, Devran ve Mustafa gibi isimlerin yer aldığı görüldü.

Aynı kurum tarafından yapılan ikinci bir paylaşımda, "Rahatsız edici veya alay konusu olmayan en sevdiğiniz ismi seçin ancak çocuğunuzu kaydetmek için herhangi bir kayıt ofisine gitmeyi unutmayın." ifadelerine yer verildi.

Paraguay'ın nüfus idaresi, vatandaşlara yerel isimlerle Türkçe isimlerin nasıl kullanılabileceği konusunda, "Onur Juan Jose", "Sherazade Verenice", Wilson Kemal", "Salvano Mustafa" gibi eşleşmelerden de örnekler verdi.

Nüfus idaresinin isim önerilerinin altına yorum yazan bazı vatandaşlar durumu sempatik bulduğunu belirten esprili yorumlar yazarken bazılarının ise "Bunlar hep Türk dizileri yüzünden." şeklinde tepkilerini dile getirdi.

2015 yılından itibaren Türk dizlerinin Latin Amerika ülkelerinde izlenme rekorları kırdığı biliniyor.

İlk önce Şili'de başlayan Türk dizi furyası sonucu, bu ülkede de doğan bazı çocuklara Türkçe isimler verilmeye başlanmış, Türk oyuncular Latin Amerika'daki çeşitli organizasyonlara davet edilmişti.

Fatmagül ün Suçu Ne, Latin Amerika, Paraguay, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 01:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paraguay halkı Türk dizi karakterlerinin isimlerini çocuklarına veriyor - Son Dakika

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