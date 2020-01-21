Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı - Son Dakika Dünya

Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı

14 dakika önce

Paraguay'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.

Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı, System.String[]

Paraguay'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.


Acre eyaleti Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Brezilya'daki Rio Branco hapishanesindeki mahkumların hücrelerindeki duvardan delik açtıklarını ve kaçacakları mesafeyi ölçmek için kıvrılarak birbirine bağlanmış çarşafları kullandıklarını açıkladı.

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Paraguay, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:47 
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