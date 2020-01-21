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Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı
14 dakika önce
Paraguay'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.
Paraguay'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.
Acre eyaleti Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Brezilya'daki Rio Branco hapishanesindeki mahkumların hücrelerindeki duvardan delik açtıklarını ve kaçacakları mesafeyi ölçmek için kıvrılarak birbirine bağlanmış çarşafları kullandıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:47
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