Paraguay ile yapılacak iş birlikleri masaya yatırıldı

Türkiye ile Paraguay arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Uluskon Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez büyükelçilik binasında bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasında gıda, sağlık, maden başta olmak üzere bir çok sektörün ihracat ve ithalat alanlarında karşılıklı işbirliği adımları atıldı.

Büyükelçi Valdez görüşme sırasında Türkiye ile ticari ilişkilerin giderek arttığından bahsederken, salgın sürecinde Türkiye'nin maske, kolonya, tıbbi kıyafet ve dezenfektan yardımları için minnettarlığını tekrar dile getirdi. Valdez, Türkiye'nin süreci başarılı bir şekilde yönetmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Paraguay'da şu ana kadar Covid-19 vaka sayısı 81 bin 131 ölüm sayısı ise bin 731 olarak açıklandı. Valdez, tüm vatandaşların sosyal mesafe kurallarına ve önlemlere uyması gerektiğini hatırlatırken, Paraguay Sağlık Bakanlığı'nın en kısa zamanda normale dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Görüşmenin sonunda Büyükelçi Valdez tarafından ülkesine davet edilen Uluskon heyeti adına Nezaket Emine Atasoy, en yakın zamanda bir iş seyahati planlayacaklarını dile getirdi.

Karşılıklı hediyelerin takdim edilmesinin ardından toplantı sona erdi. - ANKARA