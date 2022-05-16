Paraguay'ın 211'inci bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Paraguay'ın 211'inci bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

16.05.2022 22:02
Paraguay'ın 211'inci bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Paraguay'ın 211'inci bağımsızlık yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Paraguay'ın 211'inci bağımsızlık yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diplomatik temsilcilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Valdez, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu, Medeniyetler İttifakı ve bölgede barışı sağlayacak arabuluculuk faaliyetleri gibi uluslararası, ikili ve çoklu alanlarda çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce yaptığı Paraguay ziyaretinin ardından Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açıldığını hatırlatan Valdez, o günden bu yana ikili iş birliğinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığını kaydetti.

Paraguay'ın dünyanın önde gelen elektrik, soya fasulyesi ve et ihracatçısı ülkelerinden biri olduğunu belirten Valdez, "Yüzde yüz organik etimiz gurur kaynağımız ve dünya pazarlarına ihraç ediliyor. İnşallah yakında Türkiye'de masalarımızda olur." diye konuştu.

Ülkesinin salgına rağmen bölgesinde doğrudan yabancı yatırımları artıran birkaç ülkeden biri olduğunun altını çizen Valdez, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alan 5 Paraguaylı öğrenci olduğunu, Türkiye ile Paraguay arasında spor alanında değişim programları bulunduğunu ifade etti.

Menekşe ise Türkiye ile Paraguay arasında pozitif ilişkilerin bulunduğunu, bu ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve derinleşmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

TBMM Dostluk Grubu olarak Paraguay'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini söyleyen Menekşe, "Paraguay'la ticaret hacmimiz 2021'de 98,4 milyon dolara ulaşmıştır. Hem Türkiye hem de Paraguay olarak ticaret hacmimizi artırmalıyız." dedi.

Yücel Menekşe, Türk yatırımcılarının ve şirketlerinin, Paraguay'da yatırım yapmaya, yatırımları artırmaya ve Paraguay için önemli projeleri hayata geçirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından resepsiyon Lado Hispanico konseriyle sona erdi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paraguay'ın 211'inci bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika


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