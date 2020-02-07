Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret

6 saat önce

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve Paraguay Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Cesar Palacios, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve Paraguay Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Cesar Palacios, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Peralta ve Palacios'u, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu karşıladı.

Kazancı, Peralta'yı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şenol Kazancı, daha sonra Peralta'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Peralta da AA haberlerinin Türkiye ve Paraguay ilişkilerine katkıda bulunduğunu belirterek teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca ülkelerin haber ajansları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Paraguay, Kazancı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]