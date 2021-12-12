Üye Girişi
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi "Yorgun kahramanlar" oldu - Son Dakika

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi "Yorgun kahramanlar" oldu

12.12.2021 11:27
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi "Yorgun kahramanlar" oldu

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen "haber", "spor" ve "yaşam" kategorindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Valdez, "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özöncü tarafından İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangının ardından çekilen "Yorgun kahramanlar" adlı fotoğrafı seçtiğini belirterek kendisinin de bir gönüllü itfaiyeci olması dolayısıyla bu kategorideki seçiminde hiç zorlanmadığını söyledi.

Bu fotoğrafın kendisini yürekten etkilediğini kaydeden Valdez, "Ben Paraguay gönüllü itfaiyecilerinin kurucusuyum. Bir kazadan, yangından, doğal afetten sonra çok kez bu durumda ben de kaldım. Bu kadar duygusal, fiziksel anlamda zor anlar yaşadıktan sonra bu şekilde oturup biraz dinlenmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu fotoğraf benim için en iyisi. Duygusal anlamda çok büyük etkisi var. Başka insanlar için ne ifade ediyor bilmiyorum ama benim gibi bir itfaiyeci için çok şey ifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Valdez, Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeyi ziyaretinin üzerinden çok geçmediğini vurgulayarak o dönemde Türkiye'ye gelen oğluyla tüm yangın alanlarını ziyaret ettiğini aktardı.

Ankara, Antalya, Van, Sinop'taki itfaiyecilerle ve AKUT çalışanlarıyla çok iyi ilişkisinin olduğunu dile getiren Valdez, eşinin de bir yardım kuruluşuyla bölgede evlerini kaybetmiş kişilere yardımda bulunduğunu belirtti.

Valdez, "spor" kategorisinde ise oyunu Mustafa Çiftçi'nin 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde çektiği "Keyfim yerinde" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Türkiye'ye sadece güreş için geldiğini kaydeden Valdez, Ahlat ziyaretinde de bu sporu izlediğini söyledi.

Valdez, "Benim seçimlerim teknik bilgiler içermiyor, sadece duygularıma hitap edeni seçiyorum." dedi.

"Böyle bir fotoğraf yakalayamadım"

"Yaşam" kategorisinde seçim yapmakta biraz zorlandığını kaydeden Valdez, tüm fotoğrafları tek tek inceleyerek değerlendirdi.

Valdez, bu kategoride Doğukan Keskinkılıç tarafından çekilen "Dolunayın güzelliği" fotoğrafına oy verdi.

Her zaman ayı bu şekilde fotoğraflamak istediğini ancak fotoğrafta böyle çıkmadığını belirten Valdez, fotoğrafın nasıl çekildiğine ilişkin AA foto muhabiri Hakan Nural'dan bilgi aldı.

Valdez, 3 yıldır ayın büyük bir fotoğrafını çekmeyi düşündüğünü belirterek "Ayın en büyük göründüğü mavi ay döneminde bile fotoğraf çektim ama böyle bir fotoğraf yakalayamadım." dedi.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi Yorgun kahramanlar oldu
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi Yorgun kahramanlar oldu
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi Yorgun kahramanlar oldu
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi Yorgun kahramanlar oldu

Büyükelçi, İstanbul, Paraguay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi 'Yorgun kahramanlar' oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! 17:17 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Son Dakika Haberleri
17:26 Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu
17:21 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke
17:16 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!
17:09 Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Devlet takip ediyor
17:03 Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm
16:56 Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu!
16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar
15:50 Akın Akınözü'nün eski hali gündem oldu! Tam 50 kilo vermiş
15:35 Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü
15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu         
17:27
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! Maç sonu tekme tokat birbirlerine girdiler "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! Maç sonu tekme tokat birbirlerine girdiler         
17:20
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama         
20:10
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 17:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'in tercihi "Yorgun kahramanlar" oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement