Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez, Sivas'ta Aziz Vlas'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Avrupa'da adına bin 200 kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Sivas'taki Aziz Vlas'ın mezarını ziyaret etti.

Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından olduğu ifade edilen ve 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan mezarını ziyaret eden Valdez'e, bölgede kazı çalışmalarını yürüten Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser eşlik etti.

Valdez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Aziz Vlas'ın Paraguay halkı için çok önemli bir kişilik olduğunu belirterek, "Paraguay halkı için bize sağladığı iyilikler için Aziz Vlas'a dua ediyoruz. Kazı ekibinin başı olan Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum ve buradaki herkese minnettarlığımı iletiyorum. Sivas halkına da çok teşekkür ediyorum. Aziz Vlas'ın mezarı için gayet iyi bir iş çıkarıyorlar. Aziz Vlas özelikle Paraguay'daki Katolik halk için çok önemli bir yere sahiptir. Çok büyük bir onur bizim için. Az önce de hac ibadetimi yerine getirdim." diye konuştu.

AA'ya teşekkür

Konuşmasında Anadolu Ajansına (AA) da teşekkürlerin ileten Valdez, "Yaptıkları haberler sayesinde bu bilgileri edindik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Eser ise Valdez'i Sivas'ta misafir etmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Kazı çalışmaları arttıkça biz de Aziz Vlas'ın Latin ülkelerinde bu kadar sevilmesini yeni öğreniyoruz. İnşallah bu ziyaret ülkeler arasında çok güzel kanalların açılmasına, Sivas'ın daha güzel tanıtılmasına ve yeni misafirler kazandırılmasına vesile olur. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ziyaretlerinden dolayı." ifadelerini kullandı.

Valdez ve beraberindekiler, daha sonra Aziz Vlas'ın mezarının karşısında bulunan tarihi Gök Medrese'yi ziyaret etti.