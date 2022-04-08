Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu

08.04.2022 11:50
Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu

Türkiye ile Paraguay arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş insanlarının temaslarının artması için Paraguay-Türkiye Ticaret Odası (CAPATÜRK) kuruldu.

Türkiye ile Paraguay arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş insanlarının temaslarının artması için Paraguay-Türkiye Ticaret Odası (CAPATÜRK) kuruldu.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Paraguay-Türkiye Ticaret Odasının resmi kuruluş toplantısı, Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Luis Castiglioni, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen ve Paraguaylı iş insanlarının katılımıyla Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlendi.

Toplantıda ilk yönetim kurulu oluşturulan CAPATÜRK, kuruluş belgesinin ve tüzüğün kurucu üyeler tarafından imzalanmasıyla faaliyete geçti.

Kurucu üye olarak 18 iş insanının yer aldığı ticaret odasının ismi, Türkiye markasının güçlendirilmesine yönelik Türkiye'de alınan karar çerçevesinde, İspanyolca orijinal adında Türkiye yazımı kullanılarak "Camara de Comercio Paraguay-Türkiye" (CAPATÜRK) olarak belirlendi.

Konuya ilişkin bilgi veren Büyükelçi Aksen, Paraguay ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, Paraguay makamları ve iş dünyası temsilcileriyle sürdürülen temaslara dikkati çekti.

Aksen, bu temasların sonucunda geçen yıl kasım ayında iki ülke arasında ticaret odası kurulması kararının alındığını da hatırlatarak CAPATÜRK'ün iki ülke iş insanları arasındaki temasların artmasına ve ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine katkı yapacağına inandığını vurguladı.

Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu
Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu
Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu

YORUMLAR
500
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde ikinci Sertbaş dönemi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde ikinci Sertbaş dönemi Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi

Togo Cumhuriyeti, Asuncion, Paraguay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:06 86 yaşındaki Nurten nine piyano kursuna başladı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Paraguay-Türkiye Ticaret Odası kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement