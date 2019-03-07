Son Dakika Haberleri: "Parajanov" ve "Zaman Değişmeli" Sergileri İçin Son Günler!

"Parajanov" ve "Zaman Değişmeli" Sergileri İçin Son Günler!

1 saat önce

Pera Müzesi'nin düzenlediği "Parajanov, Sarkis ile" ve "Zaman Değişmeli" başlıklı sergiler, 17 Mart'a kadar sanatseverleri bekliyor.

"Parajanov, Sarkis ile", çok yönlü sanatçı Sergey Parajanov'un benzersiz dünyasını ilk kez Türkiye'ye taşıyor. "Zaman Değişmeli" sergisi ise üç farklı sanatçının eserleri üzerinden zaman kavramına alışılagelmişin dışında bir bakış sunuyor.

Pera Müzesi'nin, Sergey Parajanov Müzesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Parajanov, Sarkis ile" sergisi, sinema tarihinin en önemli yönetmenleri arasında yer alan sanatçı Sergey Parajanov'unfarklı sanat dallarındaki üretimlerini bir araya getiriyor. Erivan'daki Parajanov Müzesi müdürü Zaven Sargsyan küratörlüğünde hazırlanan sergide, kolajlardan film sahnesi taslaklarına, kostümlerden desenlere, resimlere, mozaiklere, objelere ve fotoğraflara uzanan pek çok eser yer alıyor. Tasarımını Bülent Erkmen'in üstlendiği ve yönetmenin filmlerinden sahnelerle kurguladığı sergi, Parajanov'un hayal dünyasını bir bütün olarak sunuyor. Sergide, Parajanov'a tutkuyla bağlı usta sanatçı Sarkis de yönetmene dair ürettiği işleriyle Parajanov'u selamlıyor.

Geleneksel zaman kavramına yeni perspektifler getirmeyi amaçlayan "Zaman Değişmeli" sergisi ise, izleyiciyi, zamanı hızla akıp giden vaktin bir ölçütü olarak değil, bireylerin kendilerini anlamalarının bir yolu olarak değerlendirmeye çağırıyor. Serginin küratörlüğünü çağdaş sanat alanında tanınmış küratör ve yazar Alistair Hicks üstleniyor. Üç farklı coğrafyadan; Çin, Türkiye ve Hindistan'dan sanatçıların çizim, video, fotoğraf, yerleştirme ve yeni medya çalışmaları ile zaman kavramlarına dair bir düşünce alanı yaratan sergi, Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective'in eserlerini izleyiciyle buluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:51 Kaynak: Bültenler

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