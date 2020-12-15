Paralar PKK'ya değil vatandaşa gidiyor - Son Dakika

Paralar PKK'ya değil vatandaşa gidiyor

15.12.2020 15:47
Paralar PKK'ya değil vatandaşa gidiyor, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasındaki bu sözler gündeme damga vururken, rakamlar Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımları gözler önüne seriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasındaki bu sözler gündeme damga vururken, rakamlar Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımları gözler önüne seriyor. PKK terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle bugüne kadar 73 belediye başkanı görevden alındı. Yapılan yargılamalar sonucunda ilk derece mahkemeleri tarafından sanıklara toplamda 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası verildi. Böylelikle, belediyelerde kamu kaynakları teminat altına alınırken belediyelerin kaynaklarının terör örgütünün finansmanı yerine mahalli hizmetlerde kullanılması sağlandı. Bu kapsamda belediyelerde yapılan görevlendirmelerin ardından 9,2 milyar TL'lik kaynak, yatırım ve hizmetler için harcanırken 4,5 milyar liralık borcun da ödemesi gerçekleştirildi.

Kayyum atanan belediyelerde yapılan yatırımlar vatandaşların refahını artırdı. İşsizliğin yoğun olduğu yerlerde yapılan yatırımlar sayesinde birçok vatandaş iş sahibi oldu. Önceki dönemler çamurdan ve toz yüzünden kullanılamayan yollar asfaltla tanıştı. Bölgede inşa edilen gençlik, sanat, kadın kültür merkezleri ile kütüphaneler sayesinde kadın, çocuk ve gençlerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımları sağlandı. Terör baskısından sokağa dahi çıkılamayan şehirlerde şimdi rafting yarışmaları, arabalı açık hava sinema etkinlikleri düzenleniyor. Bunların yanı sıra, terörden en çok etkilenen illerde üniversite öğrencisi, lisanslı sporcu ve istihdam sayıları da arttı. 2016 yılında 433 bin 822 olan öğrenci sayısı, bugün 511 bin 215'e çıktı. Lisanslı sporcu sayısı ise 532 bin 131'den 999 bin 578'e çıkarak, yüzde 88'lik bir artış gösterdi. Terör baskısından kurtarılan bölgeye yatırım ve hizmetler için aktarılan miktar 9,2 milyar lirayı buldu. Görevlendirme yapılan 73 belediyede 4,5 milyar liralık borç da ödendi.

-İHA-

Süleyman Soylu, Güneydoğu, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paralar PKK'ya değil vatandaşa gidiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak Kadın müşterilerini korumak isterken katil olan şahsın avukatından Kadir Şeker'li savunma: 20 kat daha masumdur Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi         
15:28
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:02
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak         
14:38
Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı         
14:13
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil         
10:43
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar         
10:10
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 15:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paralar PKK'ya değil vatandaşa gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei