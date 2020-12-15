Paralar PKK'ya değil vatandaşa gidiyor - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasındaki bu sözler gündeme damga vururken, rakamlar Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımları gözler önüne seriyor. PKK terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle bugüne kadar 73 belediye başkanı görevden alındı. Yapılan yargılamalar sonucunda ilk derece mahkemeleri tarafından sanıklara toplamda 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası verildi. Böylelikle, belediyelerde kamu kaynakları teminat altına alınırken belediyelerin kaynaklarının terör örgütünün finansmanı yerine mahalli hizmetlerde kullanılması sağlandı. Bu kapsamda belediyelerde yapılan görevlendirmelerin ardından 9,2 milyar TL'lik kaynak, yatırım ve hizmetler için harcanırken 4,5 milyar liralık borcun da ödemesi gerçekleştirildi.

Kayyum atanan belediyelerde yapılan yatırımlar vatandaşların refahını artırdı. İşsizliğin yoğun olduğu yerlerde yapılan yatırımlar sayesinde birçok vatandaş iş sahibi oldu. Önceki dönemler çamurdan ve toz yüzünden kullanılamayan yollar asfaltla tanıştı. Bölgede inşa edilen gençlik, sanat, kadın kültür merkezleri ile kütüphaneler sayesinde kadın, çocuk ve gençlerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımları sağlandı. Terör baskısından sokağa dahi çıkılamayan şehirlerde şimdi rafting yarışmaları, arabalı açık hava sinema etkinlikleri düzenleniyor. Bunların yanı sıra, terörden en çok etkilenen illerde üniversite öğrencisi, lisanslı sporcu ve istihdam sayıları da arttı. 2016 yılında 433 bin 822 olan öğrenci sayısı, bugün 511 bin 215'e çıktı. Lisanslı sporcu sayısı ise 532 bin 131'den 999 bin 578'e çıkarak, yüzde 88'lik bir artış gösterdi. Terör baskısından kurtarılan bölgeye yatırım ve hizmetler için aktarılan miktar 9,2 milyar lirayı buldu. Görevlendirme yapılan 73 belediyede 4,5 milyar liralık borç da ödendi.

-İHA-