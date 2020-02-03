"Paraları çıkart, yoksa patlatırım" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Paraları çıkart, yoksa patlatırım' - Son Dakika

"Paraları çıkart, yoksa patlatırım"

14 saat önce

Kayseri'de bir benzin istasyonunun kar maskesi ve silahla gelen bir kişi tarafından soyulması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'de bir benzin istasyonunun kar maskesi ve silahla gelen bir kişi tarafından soyulması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kar maskeli ve elinde silahla benzin istasyonunun marketine giren şahsın, görevliyi tehdit ederek, "Çıkart paraları, yoksa patlatırım" dediği de duyuldu.


Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen siyah pantolonlu, maskeli, lacivert montlu ve silahlı bir kişi, burada market görevlisini tehdit etti. Soyguncu benzin istasyonundan çok sayıda sigara ve para aldıktan sonra boş araziye kaçarak izini kaybettirdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.


Soygun anı güvenlik kamerasında


Öte yandan, meydana gelen soygun, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, maskeli ve elinde silah bulunan şahsın markete girdiği ve çalışanı tehdit ederek kasadaki paralı gasp ettiği görüldü. Ayrıca şahsın, kasadaki tüm parayı almak için çalışana "Çıkart paraları, yoksa patlatırım" diyerek tehdit ettiği de kameralara yansıdı. - KAYSERİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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