Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar
2 saat önce
Niğde'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Doğu illerinden Niğde'ye gelen dilencilerin paraları nasıl saklandığı zabıta personelini şaşkına çevirdi. Niğde Belediyesi
zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmalarda çevre illerden gelerek halkın dini duygularını suistimal eden dilencileri tek tek topladı. Kadın ekipler tarafından üstleri aranan dilencilerin üzerinden para çıkmaması üzerine ekipler, yanlarında bulunan ekmek ve poğaçaların içerisine baktıklarında paralarını, ekmeğin arasına gizlediği görüldü.
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