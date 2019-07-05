Son Dakika Haberleri: Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar
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Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar

2 saat önce

Niğde'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar, System.String[]
Niğde'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Doğu illerinden Niğde'ye gelen dilencilerin paraları nasıl saklandığı zabıta personelini şaşkına çevirdi.

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmalarda çevre illerden gelerek halkın dini duygularını suistimal eden dilencileri tek tek topladı. Kadın ekipler tarafından üstleri aranan dilencilerin üzerinden para çıkmaması üzerine ekipler, yanlarında bulunan ekmek ve poğaçaların içerisine baktıklarında paralarını, ekmeğin arasına gizlediği görüldü.

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Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Niğde Belediyesi, Zabıta, Niğde, Güncel
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