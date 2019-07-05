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Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar

12 dakika önce

Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar Dilencilerin paraları sakladıkları yer zabıtaları şaşırttıNİĞDE - Niğde'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar
Dilencilerin paraları sakladıkları yer zabıtaları şaşırttı
NİĞDE - Niğde'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Doğu illerinden Niğde'ye gelen dilencilerin paraları nasıl saklandığı zabıta personelini şaşkına çevirdi.
Niğde Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmalarda çevre illerden gelerek halkın dini duygularını suistimal eden dilencileri tek tek topladı. Kadın ekipler tarafından üstleri aranan dilencilerin üzerinden para çıkmaması üzerine ekipler, yanlarında bulunan ekmek ve poğaçaların içerisine baktıklarında paralarını, ekmeğin arasına gizlediği görüldü.
Kabahatler Kanuna göre dilenen 5 kişiye 125 TL para cezası uygulandı.
Paraları ekmek ve poğaçaların içerisine saklamışlar
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
Zabıta, Niğde, 3. Sayfa
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