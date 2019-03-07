Son Dakika Haberleri: Paralarını Alamadıklarını İddia Eden İnşaat İşçileri Eylem Yaptı

Paralarını Alamadıklarını İddia Eden İnşaat İşçileri Eylem Yaptı

14 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel inşaatında çalışan ve sayıları 200'ü bulan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakıp eylem yaptı.

Paralarını Alamadıklarını İddia Eden İnşaat İşçileri Eylem Yaptı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel inşaatında çalışan ve sayıları 200'ü bulan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakıp eylem yaptı.

Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelin önünde toplanan işçiler, otelde tadilat ve ek binaların inşaatında çalıştıklarını ve 2-3 aydır paralarını alamadıklarını iddia etti. Otelin kapısına kepçe ve vinç çekerek giriş çıkışı kapatan işçiler, havanın kararmasının ardından otel girişinde ateş yaktı. Memleketlerinde ailelerine para gönderemediklerini belirten işçiler, "Biz burada bir inşaat firması adına otel inşaatında çalışıyoruz. Otel yetkilileri inşaat firmasına ödeme yapmadığı için bizler de yevmiyelerimizi alamıyoruz. 2-3 aydır yarın yarın denilerek bugünlere geldik. 200 dolayında işçinin her birisinin 10'ar bin lira alacağı var. Bir an önce paralarımızın ödenmesini istiyoruz. Paralarımız ödenmeden kesinlikle işbaşı yapmayacağız" şeklinde konuştular. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

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