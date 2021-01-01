Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı - Son Dakika

Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı

01.01.2021 01:25
Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı, System.String[]

Sakarya'ya inşaatta çalışmak için gelen 10 işçi iddiaya göre alamadıkları para yüzünden yılbaşı gecesi şantiyesinde mahsur kaldı.

Sakarya'ya inşaatta çalışmak için gelen 10 işçi iddiaya göre alamadıkları para yüzünden yılbaşı gecesi şantiyesinde mahsur kaldı.

İddiaya göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde yatırım amaçlı öğrenci evleri kapsamında yapımı devam eden inşaatta çalışan işçilerden yaklaşık 10 tanesi paralarını alamadıkları için yılbaşında şantiyede mahsur kaldı. Farklı miktarlarda ödeme bekleyen işçiler duruma tepki gösterdi. Aileleriyle birlikte yılbaşını geçirmeyi planlayan işçiler alamadıkları ödenek yüzünden şantiyede bir süredir kaldıklarını vurguladı. Yaklaşık 15 gündür ödenek yapılacağını söyleyerek kendilerini oyaladıklarını belirten işçi Nevzat Kaya, esnafa aldıklarının paralarını ödeyemedikleri için mahcup ve esnafında bu durumdan mağdur olduğunu dile getirdi. Yılbaşı gecesi ailesinin yanında olmak istediğini fakat ödenek alamadığı için şantiyede kaldığını belirten işçi Feyzi Menteşe, yetkililerden yardım istedi.

"Bizi farklı şekilde ve farklı insanlarla tehdit edip buradan çıkartmaya çalışıyorlar"

Parasını alamadığı için şantiyede mahsur kaldığını ve tehdit edilerek şantiyeden çıkartılmaya çalıştıklarını iddia eden işçi Nevzat Kaya, "Diyarbakır'dan buraya geldik. Sakarya'da bu şantiyede bir buçuk senedir görev yapmaktayım. Ekiplerimle burada çalışmaktayım. Aylardır bizi kandırıyorlar haklarınızı vereceğiz diye ve bizde epey bir zorluk çekiyoruz. Burada çalışan emekçilere para alamadığımız için para veremiyoruz bizde onlarda mağdur oluyorlar. Çevredeki esnafa borçlu hale geldiğimiz için onları da zor duruma soktuğumuzu düşünüyorum. Burada ki yetkililer duruma bir el atıp sorunumuzu çözmüyorlar. Bizi farklı şekilde ve farklı insanlarla tehdit edip buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Ne kadar naif davransak ve hakkımızı verin gidelim buradan desek te onlar farklı yollarla buradan bizi gönderip hakkımıza konmayı düşünüyorlar" dedi.

"Hiç kimse evine para gönderemedi, sorunlarını çözemedi"

Para alamadıkları için evlerine gidemeyen ve şantiyede kaldıklarını belirten Kaya, "Bizi kandırarak bu günlere getirdiler, yetkili bir kişi çıkmadı bizi burada mağdur bıraktılar. Hiç kimse evine para gönderemedi, sıkıntıları çözemedi. Bizi polis ve farklı insanlarla zorla dışarı çıkartmaya çalışıyorlar ki gidecek hiçbir yerimiz yok başka bizim konaklama alanımız burası inşaat alanının da kalıyoruz. Çok mağduruz yetkililere sesleniyoruz lütfen sesimizi duysunlar insanların bu şekilde mağdur edilmesine izin vermesinler" diye konuştu.

"Sözde bugün para göndereceklerdi ama hiç kimse telefonlarımıza cevap vermedi"

Yaptıkları işin karşılığını alamadığını ve yılbaşı gecesi ailesiyle geçirmek isterken şantiyede mahsur kaldıklarını iddia eden işçi Feyzi Menteşe, "Biz buraya çalışmaya geldik. İş yaptık ve hakkımızı alamdık. Sözde bugün bize para göndereceklerdi ama hiç kimse telefonlarımıza cevap vermedi. Yılbaşı gecesini ise burada geçirmek zorunda kalıyoruz mağduruz. Lütfen yetkililer sesimizi duysunlar yani evimize gidemedik ve bize bağlı olan insanlarda mağdur durumuna düştü. O yüzden bekliyoruz İnşallah bir sonuca varırız. Hakkımızı almadan da bir yere gidemeyeceğiz ve gidecek bir durumumuzda yok. Biz hakkımızı alamadığımız için diğer çalışanlara da haklarını veremedik. Biz buradan gidemediğimiz için bu ateşin başında kalmak zorundayız. Bizimde çoluk çocuğumuz var, perişanız, gidemedik ve ne diyeceğimi bilmiyorum ben. İnşallah yetkililer sesimizi duyar ve bize yardımcı olur, bize bağlı olan insanlar da rahat eder bizde rahat ederiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı
Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı
Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı
Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı
Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı
Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı

Diyarbakır, Yılbaşı, Sakarya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler yılbaşı gecesi şantiyede mahsur kaldı - Son Dakika


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