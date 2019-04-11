Son Dakika Haberleri: Paralarını Alamayınca Restorandaki Malzemeleri Sattılar

Paralarını Alamayınca Restorandaki Malzemeleri Sattılar

36 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir restoranda çalışan 3 kişi, aylık ücretlerini alamadıkları iddiasıyla dükkandaki malzemeleri ikinci el eşyacıya sattı.

Paralarını Alamayınca Restorandaki Malzemeleri Sattılar, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesindeki bir restoranda çalışan 3 kişi, aylık ücretlerini alamadıkları iddiasıyla dükkandaki malzemeleri ikinci el eşyacıya sattı. Masa, sandalye ve çeşitli mutfak malzemelerinin yanı sıra yiyecek ve içecekleri de satan çalışanlar, 9 bin TL'lik alacaklarının 7 bin TL'sini karşıladı.

Alsancak semti Sevgi Yolu yakınlarında faaliyet gösteren bir restoranda çalışan 2 garson ve bir aşçı dükkandaki malzemeleri satışa çıkardı. Yurt dışında yaşayan İsa K.'nın sahibi olduğu ve küçük hisseli bir ortağı bulunan restoranda çalışanlar masa, sandalye, mutfak eşyaları ve dolapları bir spotçuya sattı. Çalışanlar ayrıca yiyeceklerle içeceklerin bir kısmını da sattı.

Böylelikle, alacakları olduğunu söyledikleri 9 bin TL'nin 7 bin TL'sini karşılayan çalışanlar, daha sonra işten ayrıldı. Olayla ilgili henüz bir suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenildi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:29 Kaynak: DHA
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