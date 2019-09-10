Son Dakika Haberleri: Paralarını gasbedip, 4 aracı üzerlerine geçirdiler
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Paralarını gasbedip, 4 aracı üzerlerine geçirdiler

21 dakika önce

ANTALYA'da, A.Ç. ve A.K.'nin parasını gasbeden, ikilinin 4 aracını da tehdit yoluyla üzerlerine geçiren 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Paralarını gasbedip, 4 aracı üzerlerine geçirdiler, System.String[]
ANTALYA'da, A.Ç. ve A.K.'nin parasını gasbeden, ikilinin 4 aracını da tehdit yoluyla üzerlerine geçiren 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Döşemealtı ilçesinde cep telefonu bayisi olan A.Ç. ve A.K., savcılığa başvurarak, kendilerine ait 4 aracın devrini, son bir yıl içinde kendilerini tehdit eden A.Ö., Y.C.D., A.K., Ü.E., Ş.E., M.Ç., F.Ç. ile T.F.'ye yapmak zorunda kaldıklarını, şüphelilerin bir miktar paralarını da gasbettiğini, bu nedenlerle telefon bayiine kapatmak zorunda kaldıklarını bildirip, şikayetçi oldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonunda 5 Eylül Perşembe günü yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli  yakalanırken, şüpheli Ü.E.'nin başka bir suçtan Elmalı Cezaevi'nde hükümlü olduğu ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 3 ruhsatsız tabanca, 150 tabanca mermisi, 7 tabanca şarjörü, 1 bilye atar tabanca, 3 telsiz, 1 ruhsatsız tüfek, 1 sustalı bıçak ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve Y.C.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Döşemealtı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:04 Kaynak: DHA
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