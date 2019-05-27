'Paralel devlet' savunması kurtarmadı: İktidar partisi başkanına yolsuzluktan 3,5 yıl hapis
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Romanya Yüksek Mahkemesi, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) lideri Liviu Dragnea hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen 3 buçuk yıl hapis cezasını onayladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:53
Romanya Yüksek Mahkemesi, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) lideri Liviu Dragnea hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen 3 buçuk yıl hapis cezasını onayladı. Daha önce de yolsuzluktan hüküm giyen Dragnea ise 'paralel devletin' kurbanı olduğunu iddia ediyor.
Yüksek Mahkeme, aynı zamanda parlamentonun alt meclisinin de sözcüsü olan 56 yaşındaki Dragnea'yı, partisi için çalışan iki kadın ve bir çocuğa devlet tarafından usulsüzce maaş verilmesinden suçlu buldu.
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