Paralel Evrenler Hakkındaki Diziler - Son Dakika

Paralel Evrenler Hakkındaki Diziler

21.05.2021 16:58
Paralel Evrenler Hakkındaki Diziler, System.String[]

Evrenimiz geniş ve sonsuz. Henüz onun ufak bir kısmını keşfettik. Hiç düşündüğümüz başka bir evren olduğu. Çoklu evrenler araştırmacıları işte bu durumu cevabını arıyor.

Evrenimiz geniş ve sonsuz. Henüz onun ufak bir kısmını keşfettik. Hiç düşündüğümüz başka bir evren olduğu. Çoklu evrenler araştırmacıları işte bu durumu cevabını arıyor.

Paralel evrenler… ki bir teoriye göre, şimdiki hayatımızı yaşayıp başka bir durumda yaşıyor olabiliriz. Burada kelebek etkisi denilen kavram ortaya çıkar. Amerika'da bir kelebeğin kanat çırpışı Avrupa'da bir kasırgaya neden olabilir. Yani hayatımızda yapmadığımız tercihleri aslında başka bir evrende yapmış olabiliriz. İşte paralel evren teorisi bu evrenin var olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.

Bu modelde evrenin başlangıcı olan büyük patlamadan önce çeşitli evrenler oluştu. Başka bir teoride evrenler aslında içe içedir. Yani aslında bizimkiyle benzer evrenlere ortak paydamız olabilir. Paralel evrenlerin birbiriyle alakası olmayabilir.

Paralel evren görüşü 1970lerde felsefi olarak ortaya çıktı 1990'lardan itibaren ise fizik ve matematikçiler bu konu teoriler üretmeye başladı.

Spacemag Türkiye olarak biz de sizin için paralel evren konusunu işleyen dizileri derledik.

Fringe

FBI'da ajan olarak görev yapan Olivia Dunham, metafizik üstüne araştırmalar yapmış olan bilim insanı Walter Bishop ile Walter'ın oğlu olan Peter Bishop'ın gizemli ve açıklanamayan sıra dışı olayları incelemesini konu almaktadır.

Dark

Netflix yapımı dizi Alman kasabası Winden'de geçen Dark, bir çocuğun kayboluşunun ardından endişeli bir zaman yolculuğunu yavaşça çözdüğü için gizlenen dört ailenin sırlarını ve bağlantıları konu ediyor.

Russian Doll

Dizi, aynı gece sürekli olarak ölen ve devam eden bir zaman döngüsünde sıkışan bir oyun geliştiricisi olan kadını konu ediyor.

Yüksek Şatodaki Adam

Nazilerin II. Dünya Savaşı'nı kazandığı paralel bir evren düşün. Yüksek Şatodaki Adam bu paralel evreni bize gösteriyor.

Good Palace

Öldükten sonra kendisini The Good Place adlı yerde bulan Eleanor'un yaşadığı maceraları konu ediyor. Düny'ada pek de iyi bir sicile sahip olmayan Eleanor, buraya yanlışlıkla gönderildiğini fark etse de bunu çevresindekilerle paylaşmaz.

Paralel Evrenler Hakkındaki Diziler

Amerika Birleşik Devletleri, Evren, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Paralel Evrenler Hakkındaki Diziler - Son Dakika


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