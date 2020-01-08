Paralı değil mamalı konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paralı değil mamalı konser - Son Dakika

Paralı değil mamalı konser

6 saat önce

Bursa'da bir motosiklet kulübü sokak hayvanları yararına konser düzenliyor.

Paralı değil mamalı konser, System.String[]

Bursa'da bir motosiklet kulübü sokak hayvanları yararına konser düzenliyor. Düzenlenecek bu konsere girişler parayla değil en az 1 kilogram olmak şartıyla mamayla olacak.


Bursa'da hayvansever vatandaşların bir araya gelerek oluşturduğu bir motosiklet kulübü, sokak hayvanları yararına konser düzenliyor. Teoman Kumbaracıbaşı ve Eksi6 müzik grubu sahne alacağı konsere giriş ücreti olarak para değil mama kullanılacak. Sokak hayvanları için düzenlenen bu etkinliğe minimum 1 kilogram olmak şartıyla sadece mama ile girilebilecek. Gece boyunca toplanan tüm mamalar, Her Evet Pati ve Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneğine bağışlanacak.


Düzenlenen etkinlikle kış günlerinde sokak hayvanlarına bir nebze yardımcı olmak istediklerini söyleyen Rock City Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Sercan Raşa, "Amacımız soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç olan can dostlarımıza biraz olsun destek olmak için konser etkinliği yaptık. Bu etkinliğe girişler paralı değil mamalı olacak. Konsere gelmek isteyen vatandaşlar minimum 1 kilogram olmak şartıyla mama getirerek konsere girebilecek. Vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak şartıyla da girişte stant kurarak kilosu 5 liraya mama temin edeceğiz. Ayrıca gece boyunca minimum 6 kg mama alan kişiler arasında çekiliş ile sürpriz hediyeler dağıtılacak." diye konuştu. - BURSA

Motosiklet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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