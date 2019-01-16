Paralı poşet 2 bin kişiyi işsiz bıraktı
1 saat önce
Ücret uygulamasının Avrupa'da ince poşetler için geçerli olmadığını söyleyen PAGEV Başkanı Eroğlu, "Meslektaşlarımız bu kanundan dolayı sorun yaşıyor, firmalarımızın kapasitesi yüzde 50'lik tüketim düşüşünden daha fazla düştü" dedi.
Ücret uygulamasının Avrupa
'da ince poşetler için geçerli olmadığını söyleyen PAGEV Başkanı Eroğlu, "Meslektaşlarımız bu kanundan dolayı sorun yaşıyor, firmalarımızın kapasitesi yüzde 50'lik tüketim düşüşünden daha fazla düştü" dedi. (Osman Kılıç
)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:55
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu
Candy Hoover Group'un Çinli Beyaz Eşya Üreticisine Satış Süreci Tamamlandı
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi