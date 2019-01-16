Son Dakika Haberleri: Paralı poşet 2 bin kişiyi işsiz bıraktı

Paralı poşet 2 bin kişiyi işsiz bıraktı

1 saat önce

Ücret uygulamasının Avrupa'da ince poşetler için geçerli olmadığını söyleyen PAGEV Başkanı Eroğlu, "Meslektaşlarımız bu kanundan dolayı sorun yaşıyor, firmalarımızın kapasitesi yüzde 50'lik tüketim düşüşünden daha fazla düştü" dedi.

Paralı poşet 2 bin kişiyi işsiz bıraktı, System.String[]
Ücret uygulamasının Avrupa'da ince poşetler için geçerli olmadığını söyleyen PAGEV Başkanı Eroğlu, "Meslektaşlarımız bu kanundan dolayı sorun yaşıyor, firmalarımızın kapasitesi yüzde 50'lik tüketim düşüşünden daha fazla düştü" dedi. (Osman Kılıç)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:55 

Ekonomi
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