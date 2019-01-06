Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Geldi
26 dakika önce
NİĞDE'de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi.
NİĞDE'de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi. Niğde
'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilgilnç bir yolla protesto etti. Bu kişi, Merkez
Terminal Caddesi üzerindeki markete eşeği ile geldi. Eşeği marketin önüne bağlayan bu kişi, aldığı ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirerek, evine gitti. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:52 Kaynak: DHA
Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Gitti
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