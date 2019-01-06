Son Dakika Haberleri: Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Geldi

Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Geldi

26 dakika önce

NİĞDE'de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi.

Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Geldi, System.String[]
NİĞDE'de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi.

Niğde'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilgilnç bir yolla protesto etti. Bu kişi, Merkez Terminal Caddesi üzerindeki markete eşeği ile geldi. Eşeği marketin önüne bağlayan bu kişi, aldığı ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirerek, evine gitti. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:52 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Gitti Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı

Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:18:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]