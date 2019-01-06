Paralı Poşeti Protesto İçin Markete Eşekle Geldiler (2)
1 saat önce
NİĞDE'de 1'i kadın, diğeri erkek 2 kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek için markete eşekle geldi.
NİĞDE'de 1'i kadın, diğeri erkek 2 kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek için markete eşekle geldi. Eşekle markete girip reyonları dolaşan 2 kişi, aldıkları ürünleri hayvanın heybesine koyduktan sonra çıkıp gitti. Niğde
'de ismi öğrenilemeyen kişi, bir kadın yakınıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilginç bir yöntemle protesto etti. Merkez
Terminal Caddesi üzerindeki markete eşekle giren 2 kişi, reyonları gezdi. Sonra aldıkları ürünlerin kasada ücretini ödedi. Ardından da ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirip, marketten çıkarak uzaklaştı.
Vatandaşlar tarafından kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:15 Kaynak: DHA
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