Paralimpik 2020'den etkilenen Japonya Başbakanı Suga "engelsiz ruhları" desteklemeyi sürdürecek - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Paralimpik 2020 müsabakalarında sporcuların performanslarından etkilendiğini ve ülkesinin "engelsiz ruhları" desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons'u kabul eden Başbakan Suga, turnuvanın gidişatına yönelik değerlendirmede bulundu.

Görüşmede Suga, Olimpiyatların ve Paralimpik Oyunlarının "insanlığın kalplerini birleştirici güce sahip olduğunu" kaydetti.

Müsabakalarda "zorlukları aşarak yarışan sporcuların performansından etkilendiğini" aktaran Suga, Japonya'nın "engelsiz ruhları" desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Paralimpik 2020'nin "şimdiye kadar düzenlenen en iyi turnuva" olduğunu kaydeden Parsons, oyunların organize edilmesindeki kararlılığı ile Japonya'nın birçok ülkeden engelli insanları cesaretlendirdiğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre ikili, 2020 Paralimpik Oyunlarının "başarılı şekilde düzenlendiği" yönünde mutabakata vardı.

24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.