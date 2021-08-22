Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 131'e yükseldiği bildirildi. Organizasyon Komitesi, 24 Ağustos Salı günü başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuvada yarışacak 2 sporcu yer alıyor. Sporcuların Tokyo sahilindeki sporcu semtinde kalmadığı kaydedildi. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı. 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

Son Dakika

Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek

Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı

Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti

Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti

"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı

Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu