Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı - Son Dakika

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 144'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, yarın başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 13 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.