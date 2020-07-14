Paralimpik 5 milli masa tenisçi Tokyo 2020 vizesi aldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 5 milli sporcunun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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