Son Dakika Haberleri: Paralimpik atıcıdan Tokyo vizesi
Son Dakika Spor Paralimpik atıcıdan Tokyo vizesi

Paralimpik atıcıdan Tokyo vizesi

1 saat önce

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları vizesi aldı.

Paralimpik atıcıdan Tokyo vizesi, System.String[]

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları vizesi aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden ve olimpiyatlara direkt kota veren şampiyonada Cevat Karagöl, 50 metre tabanca kategorisinde mücadeleyi 522 puanla 48 sporcu arasında 18. sırada tamamladı.

Milli sporcu, bu sonuçla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:19 Kaynak: AA
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